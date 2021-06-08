МИД КНР подтвердил намерение Китая принять закон о контрмерах в ответ на санкции Запада

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Китайские власти рассматривают возможность принятия законопроекта о контрмерах в ответ на санкции США и других западных стран. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Отдельные страны Запада под различными предлогами пытаются оклеветать Китай и оказать на него давление, - заявил он на регулярном брифинге. - Вчера представитель канцелярии комитета по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) проинформировал о рассмотрении подобного законопроекта".

По его словам, китайский парламент совместно с несколькими компетентными ведомствами КНР "внимательно изучают законопроект о контрмерах в связи с иностранными санкциями". "Отдельные западные государства на основе фабрикаций, преследуя собственные политические интересы, <...> усиливают давление на Китай. Мы намерены защищать свой национальный суверенитет и ключевые интересы", - подытожил Чжао Лицзянь.

Ранее газета Global Times сообщила, что ПК ВСНП 13-го созыва на фоне усиливающегося давления отдельных западных стран вынес на рассмотрение законопроект о контрмерах в ответ на иностранные санкции.

Западные санкции против Китая

Ранее в этом году власти США и целого ряда стран Евросоюза утвердили санкции против физических лиц и компаний Китая, причастных, по их мнению, к "преследованию уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Аналогичные меры приняли Канада и Великобритания.

Кроме того, Белый дом усилил давление на Пекин из-за реформы гонконгской избирательной системы, в качестве инициатора которой выступило центральное правительство КНР. Соединенные Штаты считают эти преобразования "недемократичными", в связи с чем составили перечень из 24 официальных лиц материкового Китая и Гонконга, транзакции которых иностранные финансовые организации не должны обслуживать. В противном случае начнут действовать американские санкции.

Под предлогом защиты национальной безопасности Вашингтон также ужесточил ограничения в отношении китайских высокотехнологичных компаний, прежде всего это затронуло корпорацию Huawei. Парламент, МИД и Минкоммерции КНР неоднократно выражали протесты в связи с усилением одностороннего давления со стороны Соединенных Штатов, которые, как считают в Пекине, "грубо нарушают общепринятые нормы международного права".