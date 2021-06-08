ВВС Южной Кореи приостановили полеты после инцидента с самолетом KF-16

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Командование ВВС Республики Корея приостановило во вторник все полеты военных самолетов в стране после того, как пилот истребителя KF-16 катапультировался во время взлета из-за внезапно возникших технических неполадок. Об этом сообщил представитель министерства национальной обороны страны.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Сосан на западе страны во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе. Пилот не пострадал, однако самолет был поврежден.

"Командование ВВС немедленно приостановило полеты всех военных самолетов и начало расследование, чтобы установить причины происшествия", - подчеркнул представитель Минобороны.

KF-16 является южнокорейской версией американского F-16. Этот многозадачный истребитель производится в стране по лицензии и является основой ВВС страны. Всего в Южной Корее с 2003 года было собрано около 140 таких самолетов.