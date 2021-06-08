Сотрудники федеральных правоохранительных органов США будут носить камеры при задержании

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США обяжет сотрудников подчиненных ему федеральных правоохранительных органов, включая Федеральное бюро расследований (ФБР) , использовать нагрудную камеру при задержании и обыске подозреваемых. Документ с таким содержанием в понедельник опубликовал Минюст страны.

Причиной для такого шага стала необходимость повышения "прозрачности и подотчетности" американских правоохранительных структур в отношениях с общественностью. Агентство Reuters указывает, что действующая американская администрация публично выражала симпатии жертвам полицейской жестокости, включая ситуацию вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году.

Reuters поясняет, что ранее сотрудникам федеральных правоохранительных органов было запрещено использовать записывающие устройства, что порождало конфликты с муниципальной полицией и полицией штатов. В 2020 году полицейским разрешили использовать видеорегистраторы при проведении совместных с федеральными органами операций, указывает агентство.

Массовые демонстрации против полицейской жестокости и расовой дискриминации проходили в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае 2020 года Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте удушающий прием, вскоре после этого Флойд умер в больнице. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией, многочисленными случаями мародерства и вандализма. Ряд общественных деятелей и движений призывали к реформированию полиции и других органов правопорядка.