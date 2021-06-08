Суд отправил на лечение в психбольницу обвиняемого в оскорблении Лукашенко

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, страдающий психическим расстройством, по решению суда направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщила во вторник служба информации прокуратуры Минска.

"Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, житель Минска страдает психическим расстройством, что лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом представленных прокурором доказательств суд Октябрьского района Минска назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением", - отмечается в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

По данным ведомства, житель Минска обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Речь идет о "клевете в отношении президента Республики Беларусь, его публичном оскорблении, соединенном с обвинением в особо тяжком преступлении, а также публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, а судьи - в связи с осуществлением правосудия", - проинформировали в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что постановление не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

В этот период протестующие также выражали свое несогласие с политикой властей в социальных сетях. В ряде случаев следствие квалифицировало эти высказывания как оскорбление и клевету. К настоящему времени в республике осуждено около десятка человек за оскорбление президента или представителя власти. В основном суды приговаривают обвиняемых по данным статьям к различным срокам ограничения свободы с направлением либо без направления в исправительные учреждения открытого типа.