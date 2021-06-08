Зеленский назвал несущественным факт исправления его офисом релиза после беседы с Байденом

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский считает несущественным факт исправления его офисом текста заявления после состоявшегося 7 июня телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Свою позицию в отношении этого инцидента, на который обратили внимание в Вашингтоне, он изложил во вторник в комментарии изданию "Украинская правда".

"Слова не важны, а важны конкретные поступки", - заявил Зеленский в связи с неверной интерпретацией позиции Байдена по поводу предоставления Киеву Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

"Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет - это вопрос желания только самого альянса. Если получит - значит, нас там действительно видят. Если не получит - это тоже вполне конкретный ответ", - считает президент Украины.

По итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора Белый дом и офис президента Украины изначально опубликовали разные варианты заявления. Так, согласно версии украинской стороны, глава вашингтонской администрации "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО". Как заявили после этого в Совете национальной безопасности Белого дома, "Украина превратно истолковала заявление и внесла исправление в запись". При этом Вашингтон не стал уточнять, поддерживает ли Байден в принципе идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.

Вслед за этим в Киеве вынуждены были внести изменения в уже опубликованный ими вариант текста. Теперь там говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".

Это уже не первый случай, когда Украина по собственному усмотрению вносит изменения в согласованные тексты по итогам международных переговоров. Аналогичный инцидент произошел в декабре 2019 года после очередной встречи "нормандской четверки" в Париже. Тогда на сайте офиса украинского президента появился текст на украинском, русском и английском языках итогового коммюнике, в который было внесено дополнение о том, что пункт минских соглашений о предоставлении особого статуса Донбассу на постоянной основе трактуется в привязке к украинскому закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, срок действия которого ограничен. После того как это было замечено, Киев привел текст в исходный вид, а ошибку объяснил "трудностями перевода".