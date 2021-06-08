Администрация США объявила о создании опергруппы по борьбе с незаконной миграцией

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена объявила в понедельник о формировании новой объединенной оперативной группы, которая будет бороться с действующими на территории Мексики и стран Северного треугольника (Сальвадор, Гватемала и Гондурас) преступными группами, занимающимися торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов. Об этом сообщила газета The Hill.

В состав новой опергруппы, получившей название "Альфа", войдут, как заявили в Министерстве юстиции США, федеральные прокуроры и сотрудники Министерства внутренней безопасности, которые при взаимодействии с другими правоохранительными службами займутся выявлением и привлечением к ответственности членов действующих в указанных странах банд, осуществляющих "контрабанду людей".

"Транснациональные сети, осуществляющие незаконную перевозку и торговлю людьми, представляют серьезную криминальную угрозу", - цитирует издание адресованную федеральным прокурорам служебную записку главы Минюста - генпрокурора Меррика Гарленда. Объединенная опергруппа, как пояснил он, будет преследовать тех, "кто нелегально провозит людей в Соединенные Штаты, при этом акцент будет сделан на выявлении лиц и сетей, допускающих злоупотребления, эксплуатацию или угрозы в отношении тех, кого они незаконно переправляют [через границу]". Первостепенное внимание будет уделяться и тем, кто "представляет угрозу для национальной безопасности [США] или связан с транснациональной организованной преступностью".

"Мы предпримем меры для выявления контрабандистов и связанных с ними людей в целях повышения безопасности границы США и оказания помощи в спасении жизней подвергающихся опасности людей, на которых эти организации постоянно охотятся", - приводит The Hill распространенное по этому поводу заявление главы Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, число нелегальных мигрантов, задержанных в апреле на границе Соединенных Штатов с Мексикой, составило 178 622, что является рекордно высоким месячным показателем за последние 20 лет. Возросшая в последнее время нелегальная миграция в США стала, согласно сообщениям местных СМИ, главной "головной болью" администрации Байдена. Белый дом пытается переложить ответственность за катастрофическую ситуацию на южной границе страны на прежнюю администрацию Дональда Трампа, но это не спасает его от острой критики. В марте Байден возложил на вице-президента США Камалу Харрис обязанности по решению миграционных проблем в стране.

Объявление о формировании новой опергруппы, отмечает газета, приурочено к поездке Харрис в Гватемалу и Мексику (7-8 июня). Тема миграции, как было заявлено, является центральной на ее встречах с руководителями этих стран.