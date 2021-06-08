Командование ВС Польши опровергло данные об обстреле МиГ-29 во время учений

ВАРШАВА, 8 июня. /ТАСС/. Генеральное командование Вооруженных сил Польши не подтвердило информацию о том, что истребитель МиГ-29 ВВС республики во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Соответствующее заявление сделала во вторник представительница пресс-службы командования Магдалена Буш.

Она подтвердила, что на Центральном авиационном полигоне в Надажице, где полеты выполняли 22 экипажа с базы тактической авиации в Мальборке, произошел инцидент, но, по ее словам, он не был связан с обстрелом. "Дело о повреждении истребителя МиГ-29 на авиаполигоне Надажице расследуется комиссией, повреждение возникло не в результате обстрела одного самолета другим", - цитирует ее слова Польское агентство печати.

"После посадки самолета техник обнаружил повреждение в нижней части фюзеляжа. Делом занимается комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации, доклад еще не готов", - сказала Буш.

Ранее об инциденте с обстрелом сообщил польский интернет-портал onet.pl. По его данным, МиГ-29 получил серьезные повреждения и не подлежит ремонту. Пилот не пострадал и сумел посадить машину.