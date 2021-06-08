Белый дом создаст рабочую группу по сбоям в цепочках поставок важной продукции

ТАСС, 8 июня. Администрация Соединенных Штатов во вторник объявила о создании рабочей группы, деятельность которой будет направлена на устранение сбоев в цепочках поставок критически важной для населения и экономики продукции. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Администрация создаст новую рабочую группу по сбоям в цепочке поставок, чтобы обеспечить на общегосударственном уровне комплекс мер для решения проблем цепочки поставок ближнесрочной перспективы, препятствующих восстановлению экономики, - говорится в сообщении. - Она сосредоточится на областях, в которых наблюдается расхождение между спросом и предложением: жилищное строительство и строительная отрасль [в целом], полупроводники, транспорт, сельское хозяйство и продовольствие".

Как отмечается, новое формирование возглавят министр торговли США Джина Раймондо, министр транспорта Пит Буттеджадж и министр сельского хозяйства Том Вилсак. Целевая группа уполномочена в полной мере задействовать потенциал федерального правительства для устранения несоответствий спроса и предложения.

В рамках новой стратегии по укреплению внутренней конкурентоспособности США и устойчивости цепочек поставок американская администрация также анонсировала меры по поддержке внутреннего производства ключевых лекарственных препаратов, обеспечению непрерывной цепочки поставок передовых аккумуляторов внутри страны и инвестированию в добычу и переработку полезных ископаемых. Кроме того, Белый дом призывал к сотрудничеству с представителями технологической отрасли, союзниками и партнерами для решения проблем с нехваткой полупроводников.

В отчете, который был представлен президенту США Джо Байдену, содержится шесть рекомендационных пунктов, призванных упрочить ряд приоритетных направлений каналов распределения и восстановить промышленную базу страны. В частности, речь идет о формировании конкурентоспособности Соединенных Штатов в контексте торговой политики в отношении КНР.

"Администрация должна разработать комплексную торговую стратегию для поддержки устойчивости цепочки поставок и конкурентоспособности США. Устойчивость цепочки поставок должна быть включена в подход к [проработке] торговой политики США в отношении Китая", - отмечается в заявлении.