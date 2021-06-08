Миссии некоторых стран в Белоруссии призвали Минск начать процесс, ведущий к новым выборам

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Главы миссий стран Евросоюза в Белоруссии, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии призвали власти республики начать политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ. Об этом сказано в совместном комментарии представительства ЕС в Белоруссии и дипломатических миссий государств - членов ЕС в республике, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии по итогам встречи во вторник иностранных дипломатов с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

"Дипломаты призвали власти откликнуться на требования белорусского народа немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных, <...> начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ", - говорится с сообщении, размещенном на сайте представительства ЕС в Белоруссии.