Американские сенаторы заявили, что просчеты разведслужб сделали возможным штурм Капитолия

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Грубые просчеты в работе разведслужб, отсутствие планов на случаи чрезвычайных ситуаций, а также плохая координация межведомственных взаимодействий и усилий сделали возможным штурм и захват американского Капитолия митингующими 6 января текущего года. Таков один из выводов обнародованного во вторник 127-страничного доклада, подготовленного двумя сенатскими комитетами Конгресса США по итогам проведенного ими анализа январских беспорядков в американской столице.

Доклад, как сообщила уже ознакомившаяся с ним газета The Hill, включает в себя множество документов, отчетов, материалов, комментариев и заявлений, в том числе и стенограмму выступления тогдашнего американского президента Дональда Трампа, которое, по утверждению некоторых законодателей от Демократической партии, послужило сигналом к захвату здания Конгресса США. В нем также собраны многочисленные призывы к насилию, которые в свое время не получили должной оценки, а то и вовсе были проигнорированы разведывательными и правоохранительными службами страны, что не позволило полиции Капитолия должным образом подготовиться к возможным столкновениям с сотнями протестующих людей как внутри здания Конгресса, так и на прилегающей к нему территории.

В докладе, составленном сенатскими комитетом по процедурным вопросам и комитетом по внутренней безопасности и делам правительства, приводятся интервью руководителей различных служб Капитолия, Пентагона и разведывательного сообщества, отчеты о деятельности их ведомств и подразделений 6 января и в предшествующие дни с целью выяснения причин того, почему для отправки дополнительных сил безопасности к зданию Конгресса потребовалось несколько часов. Авторы доклада винят в этом "бюрократическую волокиту", хаотичность действий многих чиновников и отсутствие указаний со стороны руководителей.

"Просчеты очевидны. Для меня все это суммируется в некоторых высказываниях, приведенных в нашем докладе, когда один из полицейских в тот день, как было слышно по радиосвязи, с обреченностью задавал один и тот же вопрос: "Есть ли у кого-то какой-нибудь план [действий]"? Печально, но никто его не подготовил", - приводит газета слова сенатора-демократа Эми Клобушар (от штата Миннесота), возглавляющей комитет по процедурным вопросам

В докладе излагаются действия манифестантов, их передвижения внутри американской столицы и в ее направлении, приводятся сообщения об обмене ими в интернете маршрутными планами, картами и даже схемами подземных коммуникаций под Капитолием, цитируются их "переговоры" в социальных сетях, включая угрозы и обсуждения о целесообразности привоза с собой оружия. Но все это, как резюмируют авторы доклада, почему-то было оставлено без должного внимания службами безопасности. В отчете регулярно констатируется и то, что разведслужбы допустили многочисленные просчеты как в анализе полученной ими информации, так и в ее доведении до заинтересованных подразделений и ведомств.

Некоторые представители Демократической партии, пишет газета, уже подвергли критике этот доклад за то, что он, по их мнению, не анализирует глубинные причины беспорядков в американской столице, мотивацию участвовавших в них людей, а главное - фактически оставляет за скобками потенциальную роль во всем этом бывшего президента Трампа. Критики полагают, что именно его призыв "Спасем Америку" был воспринят протестующими как сигнал к штурму Капитолия.

Штурм

6 января сторонники республиканца Трампа, на тот момент лидера страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Ранее сообщалось, что ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия. В докладе же с теми беспорядками связывают смерть семи человек, включая трех полицейских.