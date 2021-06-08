СМИ: задержанное в России японское судно отпустят в связи с оплатой штрафа

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Японское рыболовное судно "Эйхомару-172", которое в конце мая было задержано пограничниками РФ в Охотском море и затем сопровождено в порт Корсаков, в скором времени отпустят в связи с оплатой штрафа. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

По его сведениям, российская сторона назначила штраф в размере 6 млн рублей за найденных на судне живых крабов и другие морепродукты. Вся сумма была выплачена, в связи с чем судебные разбирательства по этому инциденту не состоятся. Как ожидается, "Эйхомару-172" могу освободить уже 9 июня, после чего оно вернется в Японию.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.

МИД РФ сообщал, что посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с "Эйхомару-172". В российском ведомстве обратили внимание, что судно "было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин". Оно не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа, отметили во внешнеполитическом ведомстве.