КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у основателей общественной организации под названием "Партия Шария", лидером которой, как и одноименной политической организации, является украинский блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СБУ.

"СБУ провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария". Они причастны к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ Украины и нарушение конституционного строя", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Во время обысков, по данным СБУ, "изъята компьютерная техника, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты". В спецслужбе также сообщили, что провели обыски и в винницкой типографии, где, как утверждают следователи, "печатались антиконституционные материалы". По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Общественная организация "Партия Шария" создана 2 сентября 2019 года. Организацией руководит Иван Мамчур, который был шестым номером в списке кандидатов партии на выборах в Верховную раду. Эта общественная организация стала крупнейшим донором самой партии Шария. Согласно отчету партии, в первом квартале 2020 года одноименная общественная организация перечислила на центральный счет партии 430 тыс. гривен (около $15,8 тыс.).

Окружной административный суд Киева в марте открыл производство по иску Минюста Украины о признании деятельности "Партии Шария" противоправной и о ее запрете в стране.

Обвинение в госизмене

Партия принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов юга и востока Украины. В феврале горсоветы Черновцов, Ивано-Франковска и Каменец-Подольского призвали президента страны Владимира Зеленского, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и главу Верховной рады запретить деятельность партии, утверждая, что она продвигает интересы России.

СБУ 16 февраля открыла уголовное дело против Шария. Его обвиняют в государственной измене и "нарушении равноправия граждан <...> в зависимости от их национальной принадлежности". Печерский районный суд Киева 25 февраля разрешил задержать Шария. СБУ тогда же объявила блогера в розыск, а 1 марта запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамках уголовного дела против Шария, проживающего в ЕС. В начале июня суд Киева арестовал его имущество.