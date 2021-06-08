Боррель выразил надежду, что ЕС сплоченно примет решение о санкциях против Белоруссии

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что страны Евросоюза сплоченно примут решение о новых санкциях против Минска. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в Европейском парламенте.

"Я надеюсь, что страны Европейского союза будут едины в решении о новых санкциях в отношении белорусских властей, - отметил он. - Мы должны ответить на их действия". По словам дипломата, в этот раз ЕС будет принимать решение о санкциях, прямо затрагивающих экономику Белоруссии.

По словам Борреля, в настоящее время в белорусских тюрьмах содержатся около 450 политических заключенных.

В настоящий момент ЕС готовит пакет экономических санкций против Минска.