Трюдо назвал терактом наезд машины на семью мусульман в Канаде

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал террористическим актом наезд автомобиля на мусульманскую семью в городе Лондон (провинция Онтарио). Такое заявление он сделал, выступая во вторник в национальном парламенте. Трансляция выступления велась на сайте парламента.

По его словам, случившееся в минувшее воскресенье "является террористическим актом, мотивированным ненавистью". Трюдо также призвал сограждан противостоять проявлениям расизма и ксенофобии.

В воскресенье вечером в Лондоне в результате наезда автомобиля погибли четверо из пяти членов семьи мусульман в возрасте от 15 до 74 лет. Полиция задержала водителя машины - 20-летнего местного жителя Натаниэля Вельтмана, который подозревается в преднамеренном наезде. Ему предъявлены обвинения в четырех убийствах и одной попытке убийства. Канадцу могут инкриминировать терроризм, если будет доказано, что он действовал по причине ненависти к конкретной социальной группе.