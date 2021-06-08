СМИ: одного из командиров хуситов убили в столкновениях в Йемене

ТАСС, 8 июня. Полевой командир движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абу Хашим Шараф ад-Дин убит в ходе столкновений в йеменской провинции Эль-Джауф. С таким утверждением во вторник выступил телеканал Al Arabiya.

По его данным, столкновения произошли в северной провинции Эль-Джауф, к северо-востоку от Йемена. Источники в йеменской армии сообщили телеканалу, что убитый был в звании "бригадного генерала" и командовал "Ханджарским фронтом" в Эль-Джауфе.

Отмечается, что в боях были убиты десятки членов "Ансар Аллах". Интенсивные бои в Эль-Джауфе продолжаются последние несколько суток.

На протяжении последних месяцев хуситы стремятся взять под контроль провинцию Мариб, в одноименной столице которой находится ставка верховного командования армии международно признанного правительства Йемена. Помощь йеменским ВС оказывает аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося по отрядам хуситов удары с воздуха

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.