В США не знают, кто виновен в предполагаемых атаках на американских госслужащих

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Власти США не располагают информацией о том, кто несет ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые, по некоторым утверждениям, могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с возможным применением "направленной энергии". Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Суровая действительность заключается в следующем: мы не знаем, что вызвало эти инциденты. Мы не знаем, кто, если вообще кто бы то ни было, несет ответственность: государства, отдельные лица. Именно это мы и пытаемся выяснить", - сказал глава Госдепа, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Он ушел от прямого ответа на вопрос сенатора Сюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн) о том, планирует ли глава администрации США Джо Байден затронуть тему этих предполагаемых атак на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Законодатель утверждала, что "Россия является одной из стран, подозреваемых в применении этого оружия".

"Акустические атаки"

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Новые случаи

В конце апреля текущего года схожие сведения распространила газета Politico. Она утверждала, что загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

Затем телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с незадолго до этого имевшим место пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу "испорченные продукты", заявил этот отставник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

По данным CNN, власти США ведут расследование еще как минимум по двум подобным инцидентам, произошедшим в Вашингтоне и его окрестностях в 2019-2020 годах.

В обнародованном 30 апреля совместном письменном заявлении руководители специального комитета по разведке Сената - демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио - утверждали, что число предположительных тайных акустических или иных атак с возможным применением "направленной энергии" на персонал США за рубежом, по всей видимости, увеличивается.