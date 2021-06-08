Bloomberg: JBS за несколько лет до взлома отказалась от киберзащиты

ТАСС, 8 июня. Подвергшаяся кибератаке в США мясоперерабатывающая компания JBS за несколько лет до взлома знала о своих уязвимостях, но отказалась от услуг обеспечения кибербезопасности из-за их дороговизны. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бывших сотрудников.

По их данным, в ходе проверки в 2017-2018 годах были выявлены уязвимые места в инфраструктуре предприятия, которые могли стать мишенями хакеров. Компании предложили использовать специальную технологию мониторинга, которая позволила бы выявлять и пресекать попытки взлома, однако руководство JBS сочло это решение слишком дорогостоящим. Вместо этого компания стала регулярно делать резервные копии данных, чтобы в случае кибератаки их можно было восстановить.

Атака на компьютерные сети компании JBS была произведена 31 мая. Компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России. Президент РФ Владимир Путин назвал эти обвинения нелепыми и смешными и предположил, что такая ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с американским лидером Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве.