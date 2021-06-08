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В Боснии и Герцеговине заявили, что приговор Младичу не имеет связи со справедливостью

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Пожизненный приговор, вынесенный Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУТ) бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу, не имеет никакой связи с правом и справедливостью. Об этом заявил во вторник журналистам председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Что касается приговора и этого механизма [МОМУТ], то думаю, что они не имеют связи с правом и справедливостью", - сказал Додик. Он отметил, что МОМУТ "не выполняет целей Гаагского трибунала, заявленных при его формировании". "А это выяснение ответственности виновных и повышение доверия между народами, эта цель не была выполнена", - подчеркнул он.

Теги
Босния и ГерцеговинаСербия
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