В офисе Зеленского рассказали о давление на Киев со стороны США

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Обнародованные в американской прессе аудиозаписи якобы разговоров бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, американского дипломата Курта Волкера и советника президента Украины Андрея Ермака подтверждают, что на Украину в то время пытались оказывать "деструктивное давление, основанное на фейках". Об этом заявил во вторник советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в комментарии агентству УНИАН.

"Эта запись и ее оценка американскими журналистами четко свидетельствуют, что это была попытка оказать на Украину деструктивное давление, основанное на фейках и ложной убежденности в якобы имевшем место участии украинцев и американцев на Украине в какой-то активности, направленной против США", - заявил он.

Ранее на сайте телеканала CNN была опубликована часть датируемой 2019 годом записи беседы, приписываемой Джулиани и Андрею Ермаку, который в то время являлся помощником президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает телеканал, в 40-минутной записи есть фрагмент, во время которого экс-адвокат Трампа просит начать на Украине расследование в отношении Джо Байдена, которому предстояло стать на президентских выборах 2020 года в США главным соперником Трампа.

Джулиани в разговоре якобы подчеркивал, что Зеленскому следует назначить "честного прокурора", который бы провел соответствующие расследования.

Подоляк также заявил, что с течением времени появляется все больше свидетельств того, как "именно в 2019 году Джулиани пытался воспользоваться конспирологическими историями, которыми его под завязку "нагрузили" некоторые украинские деятели из той команды, которая была у власти [на Украине] в 2014-2019 годах", такие, например, как бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.