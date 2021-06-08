Блинкен: США ждут от Украины реального привлечения коррупционеров к ответственности

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Администрация США ожидает от Киева в преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом реализации на практике антикоррупционных законов, которая продемонстрировала бы, что это не просто "слова на бумаге". Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США ему был задан вопрос о том, хочет ли Вашингтон реализации Киевом каких-либо конкретных реформ перед поездкой украинского президента в Вашингтон. "Да", - ответил Блинкен. "Существует целый ряд областей, в которых важно, чтобы Украина достигла прогресса, в особенности в том, чтобы иметь независимую судебную систему, которая не функционирует, <...> прозрачное корпоративное управление, особенно в государственных предприятиях, а также, например, чтобы антикоррупционные законы действительно применялись", - добавил он.

"Очень хорошо, что они принимают важные законы, но этого недостаточно, как мы знаем, они должны применяться на практике, и мы должны увидеть, что люди, которые вовлечены в коррупцию, действительно привлечены к ответственности. Это было бы мощным сигналом, что это не просто слова на бумаге, они на самом деле что-то значат", - заявил глава Госдепа. "Так что, я думаю, мы ожидаем прогресса по всем этим направлениям, а также по некоторым другим", - подчеркнул госсекретарь.

В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден в ходе телефонного разговора с Зеленским передал ему приглашение нанести визит в Вашингтон позднее этим летом. Зеленский уточнил, что его встреча с Байденом состоится в июле.

Ранее украинский президент в интервью порталу Axios заявил, что готов встретиться с Байденом перед американо-российским саммитом в Женеве, который пройдет 16 июня, однако не получал такого предложения. Позднее этот же портал сообщил со ссылкой на источник в Белом доме, что Байден намеревался провести встречу с украинским президентом, но отказался от нее из-за ситуации вокруг "Нафтогаза", когда украинские власти своим решением сменили руководство компании, хотя не имели права делать это.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве.