Блинкен считает, что ратификация Конвенции ООН по морскому праву отвечала бы интересам США

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Ратификация Конвенции ООН по морскому праву была бы в интересах Соединенных Штатов, которые в настоящий момент соблюдают ее положения, но не являются ее стороной. Это утверждал во вторник на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я в данном случае говорю за себя, потому что у меня не было возможности обсудить это с президентом, так что я сделаю такую оговорку, но, по моему собственному мнению, для США было бы намного лучше, если бы мы ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву", - сказал он.

При этом, по словам Блинкена, это не только его личное мнение, но и мнение других его коллег в различных американских ведомствах, в том числе в Пентагоне. "Я могу сказать вам, что с дипломатической точки зрения <...> мы бы оказались в более устойчивой позиции, если бы мы ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, но если вы спросите наших коллег-военных, и я это знаю, поскольку я многие годы общался с ними, то они скажут, что это в высшей степени отвечало бы национальным интересам", - добавил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США намерены соблюдать положения Конвенции ООН по морскому праву, несмотря на то, что не являются ее стороной.

Конвенция ООН по морскому праву была заключена в 1982 году. США до сих пор так и не ратифицировали данный документ, хотя предпринимали такие попытки.