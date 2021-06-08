Генерал США утверждает, что РФ и КНР могут использовать в космосе "направленную энергию"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США опасаются, что Россия и КНР могут задействовать так называемые системы направленной энергии для подавления американских спутников. С таким утверждением выступил во вторник командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

"Китай, как растущая угроза, и Россия продолжают развивать две вещи. Они развивают космический потенциал, чтобы иметь те же преимущества, что и у нас", - сказал генерал. "Во-вторых, Китай и Россия разрабатывают системы вооружений, специально созданные для того, чтобы лишить нас преимуществ. Это включает подавление наших GPS-спутников и спутников связи, использование направленной энергии, что может ослепить, нарушить работу или повредить наши спутники", - утверждал Реймонд.

По его версии, Россия и Китай также задействуют киберпотенциал, чтобы лишь США доступа в космическое пространство.

Ранее Реймонд уже утверждал, что возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у американской стороны. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Он также добавил, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских военных, но напрасно, так как Москва выступает за мир и сотрудничество. Песков при этом назвал опасения американцев совершенно беспочвенными.