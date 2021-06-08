AFP: ЕС и США будут развивать "технологии, основанные на демократических ценностях"

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Евросоюз и США намерены объявить на саммите в Брюсселе о создании совместного совета по развитию новых технологий, основанных на общих демократических ценностях. Об этом, как сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP), говорится в проекте итогового заявления саммита ЕС - США, который пройдет в Брюсселе 15 июня. Данный шаг станет еще одной попыткой ограничить технологическое влияние Китая.

По данным AFP, проект декларации включает создание платформы для сотрудничества, нацеленной на синхронизацию ключевых политических решений в Брюсселе и Вашингтоне в сфере технологий, цифрового пространства, источников и путей снабжения ключевыми ресурсами, необходимых для высокотехнологичных производств, разработки международных норм в сфере технологий. Этот совет ЕС - США по торговле и технологиям должен приоритетно развивать новые технологии, базирующиеся на общих демократических ценностях, пишет агентство.

Оно поясняет, что данный проект направлен на "противодействие росту могущества Китая в цифровой сфере, которое угрожает американскому доминированию [на этом рынке] и западным этическим нормам, в частности в сфере защиты личных данных или по наблюдению за гражданами".

В целом в документе декларируется намерение тесно координировать действия Брюсселя и Вашингтона в отношении Китая, диалог с которым "должен включать элементы сотрудничества, конкуренции и системного противостояния".

В свою очередь агентство Bloomberg, цитируя этот же проект документа, отмечает, что ЕС и США намерены развивать особенно тесное сотрудничество в сфере разработки и производства полупроводников, имеющих ключевое значение для цифровой индустрии.