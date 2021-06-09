NYT: супруга экс-главаря наркокартеля "Синалоа" признается в пособничестве ему

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Супруга бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Эмма Коронель Аиспуро намерена признаться в американском суде, что была причастна к преступлениям мужа. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По словам источников издания, Аиспуро, которая была задержана в феврале в штате Вирджиния по обвинению в причастности к наркотрафику, согласилась на сделку со следствием. Гражданка США и Мексики на заседании, которое состоится в четверг в федеральном окружном суде в Вашингтоне, намерена рассказать, что помогала супругу руководить наркокартелем, а также совершить побег из тюрьмы.

По сведениям газеты, сделка с американской прокуратурой не обязывает Аиспуро помогать в проведении расследования. По предъявленным в США обвинениям ей могло грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Ожидается, что власти США будут готовы значительно смягчить приговор в обмен на признание Аиспуро вины.

Гусман по прозвищу Коротышка в 2017 году был экстрадирован из Мексики в США по запросу американских властей. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. В июле 2019 года Гусман был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также дополнительно еще к 30 годам тюрьмы. Он отбывает наказание в тюрьме максимально строгого в США режима в штате Колорадо.