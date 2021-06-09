СМИ: власти Перу опровергли заявления о мошенничестве на президентских выборах

БОГОТА, 9 июня. /ТАСС/. Национальная избирательная коллегия Перу опровергла слухи о том, что во время второго тура президентских выборов были зафиксированы случаи мошенничества, повлиявшие на исход голосования. Такое заявление сделал глава ведомства Хорхе Салас Аренас во время выступления на радиостанции RPP.

"Неправильно, некорректно и опасно для страны и демократии говорить о мошенничестве, основываясь на некоторых инцидентах на некоторых избирательных участках", - заявил Салас Аренас.

В понедельник кандидат в президенты Перу от правой партии "Народная сила" Кейко Фухимори заявила о нарушениях в ходе второго тура прошедших в стране выборов главы государства.

По результатам обработки 98,152% протоколов во втором туре лидирует Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу". За него проголосовали 8 657 705 избирателей (50,268%). Фухимори заручилась поддержкой 8 565 321 избирателя (49,732%).

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.