Миссия при ООН заявила, что РФ будет бороться с ВИЧ/СПИД с учетом своих подходов

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Россия нацелена на борьбу с ВИЧ/ СПИД с учетом тех положений принятой ГА ООН профильной политической декларации, которые отвечают подходам РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства России при ООН.

Как отмечается в документе, ранее в этот же день "в рамках заседания высокого уровня Генассамблеи ООН по ВИЧ/ СПИД была принята профильная политическая декларация". "В ходе переговоров российской делегации совместно с единомышленниками удалось воспрепятствовать включению в текст документа целого ряда спорных и противоречивых концепций, в том числе таких, как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей", - подчеркнули в постпредстве.

В заявлении уточняется, что "были отклонены российские предложения о продвижении здорового образа жизни, поддержке семейных ценностей, неприятии усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран, принимаемых в обход Совета Безопасности ООН". "Также весьма поверхностно отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств", - отметили в постпредстве.

"Российская Федерация остается всецело привержена борьбе с ВИЧ/СПИД, продолжит уделять ей пристальное внимание как на национальном уровне - в соответствии с профильной государственной стратегией до 2030 года, - так и на международном, включая проектную деятельность. Будем работать для реализации глобальных целей в области ВИЧ/СПИД с учетом тех положений принятой декларации, которые отвечают российским подходам", - подчеркнули в постпредстве России при ООН.