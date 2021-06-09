Харрис призвала бороться с нелегальной иммиграцией в США путем помощи другим странам

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация должна содействовать в решении проблем латиноамериканских стран, чтобы сократить число прибывающих из них в США нелегальных иммигрантов. Об этом заявила во вторник вице-президент США Камала Харрис на пресс-конференции в Мехико, которую транслировали американские телеканалы.

"Если вы хотите устранить последствия проблемы, то нужно заняться ее первопричинами", - сказала Харрис. Говоря о ситуации в Мексике и Гватемале, которые она посетила, вице-президент США отметила: "Проблема на границе по большей части, если не полностью, вызвана трудностями в этих странах".

"Большинство людей не хотят покидать родину", - констатировала Харрис. Она отметила, что главными причинами, по которым люди пытаются уехать из своих стран в США, являются опасения за свою безопасность или невозможность "удовлетворить основные потребности семей". Вице-президент США выразила уверенность в том, что жители указанных стран не будут пытаться нелегально попасть в Соединенные Штаты, если "дать им понять, что помощь уже в пути". "У нас должна быть возможность устранить первопричины, по которым люди уезжают", - пояснила она, отметив, что на это потребуется время.

"Чтобы решить проблему, нужно разобраться в ней", - констатировала Харрис, объясняя, почему решила посетить Мексику и Гватемалу. Она отметила, что считает визит успешным. Харрис заострила внимание на договоренностях с властями Гватемалы о формировании "специальной группы по борьбе с коррупцией" в этой стране. Вице-президент сообщила, что США направят около $88 млн на финансирование ряда социальных программ в республике.

Харрис отметила, что обсуждала с руководством Мексики "развитие экономических связей" между этой страной и США. По словам вице-президента, американская сторона намерена выделить около $130 млн на инициативы, касающиеся реформирования трудового законодательства. Харрис сообщила, что намерена посетить границу между США и Мексикой, но не уточнила, когда именно.

Администрация действующего президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Особо жесткой критике Байден подвергается за то, что несовершеннолетние нелегальные мигранты, оказавшиеся в США, содержатся в условиях, не подходящих для детей.