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Пандемия COVID-19

Южная Корея отменит карантин для привитых туристов

Власти ведут переговоры по подготовке соглашений о взаимных групповых туристических поездках с Сингапуром и Тайванем

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея планирует разрешить гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, совершать групповые поездки в страны и территории со стабильной эпидемической ситуацией. Об этом сообщило в среду министерство государственных территорий и транспорта.

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"Данный план является частью усилий по возрождению отрасли авиаперевозок и туризма, пострадавших от пандемии", - отмечается в сообщении. В настоящее время власти ведут переговоры по подготовке соглашений о взаимных групповых туристических поездках с Сингапуром и Тайванем. Планируется также начать такие переговоры с Таиландом, Гуамом и Сайпаном, власти которых довольно успешно сдерживают распространение инфекции.

После подписания такого соглашения предполагается, что их граждане могут свободно перемещаться между двумя странами, не подвергаясь по прибытии двухнедельному карантину.

8 июня компания Jeju Air, ведущий южнокорейский бюджетный авиаперевозчик, возобновила полеты на Сайпан. Прогнозируется, что спрос на поездки туда будет стабильно расти в зависимости от темпов вакцинации.

На Гуаме и Сайпане (столица Содружества Северных Марианских островов, которые, как и Гуам, являются неинкорпорированной организованной территорией США) отменен двухнедельный карантин для привитых вакцинами Pfizer, Moderna и Janssen. Привитые вакциной AstraZeneca и непривитые граждане должны пройти тест на коронавирус по прибытии и находиться в двухнедельном карантине.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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