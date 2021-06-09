Руководитель канцелярии премьера Польши заявил о взломе его электронной почты

ВАРШАВА, 9 июня. /ТАСС/. Руководитель канцелярии главы польского правительства, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации, Михал Дворчик подвергся атаке хакеров. Об этом он сообщил в среду в Twitter.

Заявление Дворчика последовало после обнародования в польских СМИ информации о том, что с его электронной почты были украдены служебные документы, содержащие секретные сведения. На странице супруги Дворчика в Facebook появилось сообщение о том, что эти документы "могут быть использованы для нанесения вреда национальной безопасности Польши, а также могут использоваться в качестве доказательства мнимого польского вмешательства во внутренние дела Белоруссии". "Сейчас часть украденных документов просочилась в СМИ и уже опубликована на канале в сервисе Telegram", - указано в сообщении. Позднее эта страница была удалена.

"В связи с сообщениями, касающимися взлома моей электронной почты и почты моей жены, а также наших страниц в социальных сетях, были проинформированы соответствующие государственные службы", - написал Дворчик. "Я рассматриваю эту атаку в качестве одного из элементов широкой дезинформационной деятельности, содержащей фальсифицированные и подвергшиеся манипуляциям данные", - отметил он, указав, что пришел к такому выводу, поскольку "эта информация была опубликована в российской социальной сети Telegram".

"Хочу подчеркнуть, что в ящике электронной почты, ставшем предметом хакерской атаки, не находились никакие данные, которые носили бы закрытый, тайный, секретный или совершенно секретный характер. Сообщаю также, что заявление, опубликованное в социальных сетях на странице моей жены сфабриковано и содержит неправдивую информацию", - отметил он.