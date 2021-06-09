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Суд Киева разрешил заочное следствие по делу движения, которое возглавлял Медведчук

Двух руководителей инициативных групп крымской ячейки общественного движения "Украинский выбор" подозревают в организации референдума, который Киев не признает

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение заочного расследования в отношении двух руководителей инициативных групп крымской ячейки общественного движения "Украинский выбор", которое ранее возглавлял нынешний глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Общественники подозреваются украинскими правоохранительными органами в организации на полуострове референдума, который Киев не признает, сообщила в среду в своем Telegram-канале прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в состав офиса Генпрокуратуры Украины.

"Сегодня Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (в заочном режиме - прим. ТАСС) в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" в Крыму <...>", - говорится в сообщении.

Уточняется, что их действия квалифицированы по статьям о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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