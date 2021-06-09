Украина оспорила передачу ей ракеты, которой предположительно сбили Boeing

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 июня. /ТАСС/. Украинские власти опровергают информацию российской стороны о том, что ракета, которой предположительно был сбит малайзийский Boeing в июле 2014 года, была направлена в войска на территории Украины в 1986 году и с тех пор не возвращалась в РФ. Об этом сообщила в среду на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

По ее словам, РФ передала Совместной следственной группе расшифровку записи беседы со свидетелем, который, основываясь на фотографиях и номерах, утверждает, что ракета, о которой идет речь, была произведена в 1986 году и передана Минобороны. Показания другого свидетеля указывают на то, что в декабре 1986 года ракета была направлена в военную часть 20152 на территории Украины. "Однако украинские власти опровергают эту информацию", - сказала Керстенс-Фокенс.

Международные следователи, продолжила она, считают, что заявления РФ о передаче ракеты украинским вооруженным силам не были подкреплены достаточными доказательствами, а документы, предоставленные российской стороной, которые должны были показать, где она была произведена и когда передана, заполнены не полностью.