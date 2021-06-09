Кабмин Украины согласовал проект стратегии внешнеполитической деятельности

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило проект стратегии внешнеполитической деятельности страны, а также проект указа президента, которым будет введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об утверждении документа. Такое решение было принято на заседании кабинета министров в среду.

Среди приоритетных направлений внешней политики Украины в стратегии названы обеспечение независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности страны, "противодействие агрессивной политике" Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО.

В документе сказано, что политика РФ якобы является "основной угрозой для Украины и ЕС". Два раздела стратегии (пять страниц) посвящены "противодействию российской агрессии политико-дипломатическими средствами" и "политике относительно Российской Федерации". Отмечается, что Киев намерен прилагать усилия к возвращению Крыма под свой контроль, используя для этого формат так называемой Крымской платформы, добиваться компенсаций в международных инстанциях, содействовать дальнейшему санкционному давлению на РФ. Кроме того, Украина продолжит политико-дипломатическими методами добиваться возвращения всех территорий Донбасса под свой контроль.

Проект стратегии внешнеполитической деятельности базируется на положениях утвержденной ранее стратегии национальной безопасности Украины на период 2021-2024 годов.