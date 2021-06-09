В МИД Сирии заявили, что Голанские высоты останутся территорией республики

ТАСС, 9 июня. Голанские высоты были и останутся территорией Сирии. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении МИД арабской республики.

"Голаны были и останутся впредь территорией Сирийской Арабской Республики", - отмечается в заявлении, которое приводит агентство SANA.

В нем также резко осуждается позиция Соединенных Штатов, признавших суверенитет Израиля над этими территориями, и подчеркивается намерение сирийских властей добиваться "возвращения своих оккупированных земель любыми способами".

Принадлежавшие Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет (парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана незаконной.

В период президентства Дональда Трампа США признали Иерусалим столицей Израиля, также они признали суверенитет еврейского государства над сирийскими Голанскими высотами. Кроме того, Вашингтон перестал рассматривать строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан как нарушение международного права.