Новый премьер-министр Мали пообещал создать кабинет в ближайшие дни

ТАСС, 9 июня. Новый премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига пообещал в среду сформировать свое правительство до ближайшего воскресенья. Как сообщило Agence France Press, этот кабинет призван руководить жизнью страны в период до возврата к гражданскому правлению, предусмотренного в начале 2022 года.

"Если я правильно понял переходного президента, а мы с ним ведем переговоры ежедневно, мы намерены объявить майлицам состав нового правительства самое позднее в воскресенье", - цитирует премьера агентство.

Маига сделал это заявление после переговоров с прибывшей в малийскую столицу Бамако делегацией регионального объединения - Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) во главе с экс-президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном. Делегация прибыла, чтобы убедиться, что военные, взявшие власть в Мали, готовы выполнять требования ЭКОВАС по возврату к демократическому правлению.

На пост главы правительства Маигу, одного из лидеров оппозиции, во вторник назначил 38-летний полковник Ассими Гоита, который в понедельник был официально утвержден на посту президента Мали на переходный период. Гоита был одним из лидеров военного переворота 18 августа минувшего года и отстранения от власти тогдашнего президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты. В сентябре 2020 года Гоита стал вице-президентом Мали, ответственным за силовой блок. В минувшем мае военные вновь взяли всю полноту власти в Мали в свои руки.

Страны ЭКОВАС провели 30 мая экстренный саммит по ситуации в Мали. В итоговом документе они потребовали от военных властей выполнить свое обещание и провести 27 февраля 2022 года в Мали президентские и парламентские выборы. Международное сообщество поддержало это требование ЭКОВАС, который пока воздержался от введения против Мали экономических и политических санкций.