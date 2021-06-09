Глава Исполкома СНГ надеется возобновить конструктивное взаимодействие с НАТО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев рассчитывает восстановить конструктивную координацию с военными ведомствами стран НАТО, которая была свернута по инициативе альянса.

"Я очень надеюсь, что мы вернемся к конструктивному взаимодействию с военными ведомствами стран НАТО и со штаб-квартирой. За нами не станет. Наши предложения лежат на столе. Тормозиться это сотрудничество, к сожалению, нашими партнерами на Западе", - сказал он в среду на форуме "Примаковские чтения".

Председатель напомнил, что несколько лет назад по линии такого взаимодействия "предоставлялись даже площадки для транспортировки военных грузов через территорию Центральной Азии". "Здесь и аэропорт Манас, и Ханабад в Узбекистане. - продолжил Лебедев. - Сейчас это сотрудничество не по нашей вине - особо хотел бы подчеркнуть - свернуто".

Дипломат также указал, что подобная координация соответствующих ведомств стран СНГ осуществляется с партнерами из Китая, Индии, Пакистана, чтобы обеспечить "мир и стабильность в странах - участниках такого партнерства и в целом в регионе". "Мое мнение, что взаимодействие и политических ведомств, о чем сегодня говорил министр [Сергей] Лавров, и военных ведомств, и специальных служб крайне необходимо. Я сам все время участвовал в таких контактах. Они очень полезны", - отметил Лебедев.