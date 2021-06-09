В Сенате США предложили пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) предложил в среду пригласить на предстоящий на этой неделе саммит Группы семи (G7) лидеров белорусской оппозиции.

"Мы должны быть рядом с белорусской оппозицией, - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по Белоруссии. - Я ценю, что члены нашего комитета, сенаторы Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи, встречались с оппозицией в Вильнюсе на прошлой неделе. [Президенту Белоруссии Александру] Лукашенко надо показывать снова и снова, что международное сообщество не считает его легитимным. С этой целью следует пригласить лидеров белорусской оппозиции на саммит G7 на следующей неделе (саммит пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл - прим. ТАСС)".

Менендес также призвал Белый дом к расширению санкций в отношении Белоруссии. "Надо в совместной работе с европейскими странами ввести санкции в отношении белорусского госбанка, суверенного долга и энергетической отрасли, калия. Пришло время увеличить давление", - отметил он.

Саммит G7 пройдет с 11 по 13 июня в Великобритании. В нем примет участие президент США Джо Байден.