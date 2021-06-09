Эксперт: Россия и США должны создавать новые каналы связи между главами МИД

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Дальнейшее выстраивание диалога между США и Россией требует создания дополнительных каналов связи между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Такое мнение выразил в среду экс-советник президента США по РФ и Евразии Томас Грэм, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"У нас уже существует несколько каналов, которые создают более широкую основу для выстраивания дальнейших взаимоотношений, но нужно более активно создавать дополнительные каналы между министрами иностранных дел и работать по выполнению тех договоренностей, которые будут достигнуты в ходе саммита президентов России и США, а также обсуждать различия и недопонимания, которые будут возникать", - сказал он.

Грэм отметил роль многостороннего экспертного диалога в решении важных международных вопросов и налаживании российско-американских отношений. "Принципиально важно, чтобы между правительствами наших стран продолжались трехсторонние и многосторонние экспертные диалоги, например между Россией, США, Индией и Китаем, - добавил он. - Это даст нам дополнительный импульс к выстраиванию общения на глобальном уровне".

По словам эксперта, для достижения прогресса в переговорах между РФ и США необходимо также вернуться к "нормальным дипломатическим отношениям". "Наши послы должны вернуться на свои места, чтобы можно было вести нормальные, устойчивые дипломатические отношения для диалога, тогда это будет успехом", - заключил Грэм.