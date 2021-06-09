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Чехия намерена поддержать санкции ЕС против белорусских властей

Чехия "однозначно осуждает методы режима" президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек

ПРАГА, 9 июня. /ТАСС/. Чехия поддержит готовящиеся санкции Евросоюза против властей Белоруссии. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел республики Якуб Кулганек после состоявшейся здесь в среду встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"Белорусы имею право на свободные выборы! Белорусская оппозиция опирается на нашу постоянную поддержку. Светлане Тихановской я сказал, что Чехия однозначно осуждает методы режима [президента страны Александра] Лукашенко. Этот режим не соответствует Европе ХХI века. Поэтому мы поддержим санкции Евросоюза против режима Лукашенко", - отметил Кулганек.

Тихановская находится в Праге по приглашению председателя Сената (верхней палаты) парламента республики Милоша Выстрчила. В качестве почетного гостя она выступила на заседании верхней палаты высшего законодательного органа, была принята президентом Чехии Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

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Земан, МилошБелоруссияЧехия
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