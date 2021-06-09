МИД ФРГ: встреча министров "нормандской четверки" целесообразна при прогрессе по "Минску"

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Встреча "нормандской четверки" на министерском уровне будет иметь смысл только в случае прогресса в реализации минских соглашений, но работа в данном формате продолжается. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы очень хотели бы, чтобы в скором времени была проведена встреча глав МИД в "нормандском формате". Я в понедельник обсудил этот вопрос по телефону с моими французским и российским коллегами", - сказал он. "Важным для проведения соответствующей встречи является ее тщательная подготовка", - отметил Маас, добавив, что она "имеет смысл, только если будет достигнут какой-либо результат".

"Но в этом вопросе уже давно не было никакого прогресса, поэтому мы ищем возможности для придания новых импульсов четырехстороннему формату, но, прежде всего, процессу по реализации минских соглашений. Мы работаем над этим", - утверждал германский министр.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.