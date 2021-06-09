Reuters: глава Пентагона одобрил несколько инициатив по противодействию Китаю

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин подписал внутреннюю директиву, предусматривающую ряд инициатив по противодействию Китаю. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства.

По информации агентства, решение основано на рекомендациях целевой группы Пентагона, созданной по распоряжению президента США Джо Байдена. Военные не предоставили конкретных деталей инициатив, однако пояснили, что данные меры улучшат возможности "по активизации сети союзников и партнеров, укрепят сдерживание и ускорят выработку операционных концепций".

Как заявил 2 февраля член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.