Нидерланды примут участие в саммите "Крымской платформы"

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Нидерланды планируют принять участие в саммите новой переговорной площадки "Крымская платформа", который пройдет в августе в Киеве. Об этом сообщил советник премьер-министра Нидерландов по вопросам внешней политики и политики безопасности Джофри ван Лювен во время телефонного разговора с замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорем Жовквой.

"Игорь Жовква сообщил о ситуации в Крыму и будущей деятельности "Крымской платформы". Со своей стороны, советник премьер-министра Нидерландов заверил, что его страна будет представлена на должном уровне на инаугурационном саммите "Крымской платформы", а также на торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины",- отмечается в сообщении офиса президента Украины.

По данным президентского офиса, Жовква рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью в Донбассе. Стороны обсудили также вопросы европейской интеграции Украины, в частности возможность подписания двухсторонней декларации относительно европейской перспективы украинского государства.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети. В МИД Украины ранее пообещали назвать участников мероприятия ближе к событию. Свое присутствие на нем подтвердил президент Польши Анджей Дуда.