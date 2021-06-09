Киев считает, что Москва по-прежнему не поддерживает его инициативы по Донбассу

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины считает, что Россия по-прежнему не поддерживает инициативы украинской стороны по урегулированию в Донбассе. Такое мнение приводится в сообщении, опубликованном в среду в канале делегации в Telegram по итогам очередного заседания контактной группы в режиме видеоконференции.

"К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - говорится в сообщении.

Как утверждают в делегации, на заседании в среду контактной группы она предложила вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения. Кроме того, говорится в сообщении, украинская сторона высказалась за создание безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

Глава делегации Леонид Кравчук, говорится в сообщении, призвал российскую сторону разблокировать работу контрольных пунктов пропуска со своей стороны, а республики Донбасса - освободить четырех тяжелобольных граждан Украины.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что истинными намерениями украинских властей является отторжение Донбасса и заморозка конфликта. Он также обвинил делегацию Киева в том, что ее поведение не позволяет участникам группы выполнять стоящие перед ними задачи.