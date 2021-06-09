Байден намерен обсудить с Путиным вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассмотрит на переговорах в Женеве 16 июня с российским лидером Владимиром Путиным вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. Об этом заявил в среду журналистам помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан. Аудиотрансляция велась на сайте Белого дома.

"Сирия будет в повестке дня. Наша позиция в вопросе гуманитарного доступа хороша известна. Мы считаем, что должен быть трансграничный гуманитарный доступ для спасения жизней, - сказал он. - Это, конечно, будет обсуждаться двумя президентами".

"Я не буду вдаваться в детали по этой теме, потому что мы хотим предоставить пространство для тех обсуждений, которые состоятся в Женеве", - отметил Салливан.

Как заявил в конце марта на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, наиболее тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, ответственность за которые несут фактически оккупирующие их страны. США находятся в Сирии без приглашения легитимных сирийских властей.