Псаки не известно о том, планирует ли Байден встретиться с белорусской оппозицией

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Американская администрация не располагает сведениями о планах организации встречи президента США Джо Байдена в рамках его поездки в Европу с представителями оппозиции Белоруссии. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мне не известно о таком плане", - сказала официальный представитель главы американской администрации, когда ее попросили уточнить, соответствует ли действительности информация о том, что Байден намерен встретиться с "лидером белорусской оппозиции" в ходе пребывания в Европе.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий лидер республики Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка. Тихановская инициировала 14 августа создание Координационного совета оппозиции. В штабе оппозиции сообщили, что задачей этого органа будет обеспечение передачи власти.

Соединенные Штаты сочли состоявшиеся выборы "мошенническими" и ввели в отношении должностных лиц и ряда государственных предприятий Белоруссии санкции. Кроме того, американская администрация призывает Минск к "значимому диалогу с политической оппозицией под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в целях проведения свободных и справедливых выборов при независимом наблюдении".