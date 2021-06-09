Twitter обратился к Нигерии с просьбой обсудить запрет на его деятельность

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Компания Twitter обратилась к правительству Нигерии с предложением обсудить введенный им запрет на использование данной социальной сети на территории африканской страны. Об этом сообщил в среду министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед после заседания Федерального исполнительного совета Нигерии (кабинета министров).

"Руководство Twitter стремится обсудить создавшуюся ситуацию на высоком уровне с тем, чтобы решить проблему, которая привела к приостановке деятельности компании в Нигерии", - цитирует министра нигерийская газета Punch. Мохаммед заявил, что возникшие проблемы будут решены после того, как Twitter официально зарегистрируется в Нигерии как коммерческое предприятие. "Аналогичным образом должны будут поступить и другие социальные сети, включая Facebook и Instagram", - отметил министр.

Мохаммед объявил 4 июня о том, что работа Twitter в Нигерии приостанавливается немедленно до особого указания. "Эта социальная сеть постоянно используется теми, кто пытается подорвать единство и безопасность Нигерии", - подчеркнул министр.

Генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами 5 июня распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей введенного федеральным правительством запрета.

Развитие конфликта

Отношения между федеральным правительством Нигерии и компанией обострились 2 июня, когда последняя удалила из своей социальной сети два сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в которых тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Одновременно Twitter заблокировал на 12 часов аккаунт главы государства. В тот же день Мохаммед обвинил компанию в двойных стандартах и потворству сепаратистам, мечтающим создать на нигерийской территории государство Биафра.

"У Twitter могут быть свои правила, однако они не являются всеобщими, - заявил министр информации и культуры. - Если президент любого государства мира обеспокоен складывающейся ситуацией [в собственной стране], то он может свободно выражать свое мнение".

Формальным поводом для решения Twitter об удалении сообщений президента стало упоминание в них гражданской войны на юго-востоке Нигерии в 1967-1970 годах, начавшейся после мятежа сепаратистов и провозглашения ими государства Биафра. В ходе войны погибли более 1 млн человек. В своем объяснении компания указала, что нигерийский президент нарушил политику Twitter в части "оскорбительного поведения". В результате сообщения были удалены, а аккаунт главы государства заблокирован на 12 часов.

В последние недели на юго-востоке Нигерии сепаратисты совершили серию нападений на полицейские участки и государственные здания. Эти атаки сопровождались убийствами полицейских и военнослужащих. Бухари опубликовал 1 июня в Twitter серию сообщений после того, как лидеры сепаратистской организации "Коренные народы Биафры" призвали жителей юга Нигерии прекратить на один день работу в память о жертвах гражданской войны, что было воспринято федеральными властями как попытка возродить сепаратистские настроения.