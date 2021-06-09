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Ударивший Макрона француз предстанет перед судом 10 июня

Решение может быть вынесено по ускоренной процедуре

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Молодой человек, напавший на президента Франции Эмманюэля Макрона во время сеанса общения с гражданами во вторник, предстанет перед судом в четверг, 10 июня. Об этом в среду сообщает телеканал BFM.

По данным телеканала, в четверг утром прокуратура предъявит ему обвинения. В этот же день может быть вынесено решение по ускоренной процедуре, к ней во французской системе правосудия часто прибегают, когда состав преступления очевиден и не требуется углубленное расследование.

Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его с силой по лицу. Охрана отвела главу государства на безопасное расстояние и задержала нападавшего и его сообщника. Они находятся под стражей.

Нападавшим оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия. Вместе с ним был задержан еще один человек. Как уточняет телеканал, мужчине может быть предъявлено обвинение в "нападении на представителя власти без наступления нетрудоспособности у пострадавшего".

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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