Кандидат на пост президента Перу Фухимори потребовала аннулировать 200 тыс. голосов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /ТАСС/. Партия "Народная сила", чей кандидат Кейко Фухимори уступает во втором туре президентских выборов в Перу, требует аннулировать около 200 тыс. голосов. Об этом заявила в среду сама Фухимори, представляющая на выборах ультраправое общественно-политическое движение.

"Сегодня "Народная сила" представит требование об аннулировании протоколов 802 избирательных комиссий. Эти 802 протокола соответствуют примерно 200 тыс. голосов, которые должны быть исключены из итогового подсчета", - заявила политик в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте газеты El Comercio. Она также отметила, что в партии следят за ходом проверки еще 1 200 протоколов. Всего речь идет об учете порядка полумиллиона голосов граждан, пояснила Фухимори.

На данный момент подсчитано 99,998% голосов. За представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо проголосовали 8 786 053 избирателя (50,211%). Фухимори заручилась поддержкой 8 712 214 избирателей (49,789%).

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Срок полномочий главы государства составляет пять лет.