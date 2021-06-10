Nikkei: упоминания о важности наследия Ким Ир Сена убрали из устава правящей партии КНДР

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Упоминания о важности наследия основателя КНДР Ким Ир Сена и ныне покойного второго лидера страны Ким Чен Ира убраны из преамбулы новой версии устава правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщила в четверг японская газета Nikkei со ссылкой на источники в Сеуле.

Из преамбулы устава, по их данным, исчезло также упоминание о принципе "сонгун" - политики приоритета армии во всех сферах деятельности государства. Разработка этого положения считалась важнейшим идеологическим достижением умершего в декабре 2011 года Ким Чен Ира - отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Заметно меньше в документе, утверждает газета, стало и упоминаний об идеях чучхе (принципах самобытности корейской нации и политики опоры на собственные силы), которые Ким Ир Сен, основатель КНДР и дед нынешнего лидера, провозгласил основой всей жизни в стране.

Вместо этого в преамбуле теперь подчеркивается принцип первоочередного значения интересов народных масс. Как отмечает газета, такие перемены призваны подчеркнуть идеологическую самостоятельность нынешнего лидера страны, который в этом году отмечает 10-летие своего пребывания у власти.

Устав ТПК, пишет Nikkei, считается в КНДР важнейшим документом, более весомым, чем конституция страны. Нынешние изменения в него были внесены на съезде партии в январе этого года, однако об их содержании до сих пор информации не имелось, отмечает газета.