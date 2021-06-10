Полиция Армении у здания кабмина начала задержания сторонников экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 10 июня. /ТАСС/. Специальные силы полиции Армении в четверг утром начали задержания порядка 10 представителей молодежной организации партии "Дашнакцутюн", которая входит в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения". Согласно прямой трансляции на местных информпорталах, молодые активисты устроили акцию протеста против и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

"Мы хотели представить все предательства Никола Пашиняна во время военных действий в Нагорном Карабахе. То что случилось потом, является абсурдом. Мы мирно протестовали, но полиция начала задержания наших парней, товарищей. Эти парни во время войны воевали за родину", - заявила одна из представителей блока, кандидат в депутаты Кристина Варданян.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, бывший президент страны Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Также в выборах будет участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки.