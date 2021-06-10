Власти КНР назвали отмену ограничений США против TikTok и WeChat позитивным шагом

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Решение властей США отменить ограничения на работу социальных сетей TikTok и WeChat стала позитивным шагом. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Это позитивный шаг в правильном направлении", - сказал он. "Однако мы также заметили, что американская сторона выдвинула требование проверить риски в сфере безопасности со стороны иностранных приложений, также Комитет по иностранным инвестициям США по-прежнему проводит проверку в отношении TikTok", - добавил Гао Фэн.

Представитель Министерства коммерции КНР также выразил надежду, что власти США будут справедливо относиться к китайским компаниям и избегать политизации торгово-экономических вопросов.

Президент США Джо Байден подписал в среду исполнительный указ, отменяющий введенные предыдущей американской администрацией ограничения на работу социальных сетей TikTok и WeChat. Вместе с тем США намерены отслеживать подобного рода приложения, которые "разработаны или поставляются лицами, которые принадлежат иностранным противникам, включая Китай, или контролируются ими". Байден поручил министру торговли в координации с госсекретарем, главой Пентагона и спецслужбами в течение 120 дней предоставить отчет с рекомендациями по защите персональных данных.